De geruchtenmolen draait weer op volle toeren. Onlangs nog werd beweerd dat Microsoft dit jaar twee showcases zou gepland hebben, dit in zowel mei als september. Jeff Grubb, journalist bij GamesBeat, denkt echter dat het hier niet om mei gaat, maar juni. Bovendien zou dat evenement een ‘E3-achtige’ show zijn, met heel wat grote namen.

“I’ll probably have more to say on this soon, but it’s in June, not May. Well, they might do something in May or September, I don’t know, but I know that they’re planning for an E3-style show in June. They’re talking to partners to get big games in there. That is ongoing right now and it’s March, so it’s not like they can change that train or turn that big ship around. They are heading in that direction and they’re going to do something in that time frame.”