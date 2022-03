Na eerder uitstel komt Grand Theft Auto V morgen uit voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Deze current-gen versie brengt natuurlijk diverse grafische updates en andere verbeteringen met zich mee. Meer informatie daarover kun je hier teruglezen.

Nu de game ook beschikbaar gesteld wordt voor de huidige generatie consoles, kun je vanzelfsprekend ook kortere laadtijden verwachten. Laadschermen in Grand Theft Auto V zijn altijd behoorlijk lang geweest, dus een versie die sneller laadt is zeer welkom.

Maar, hoeveel sneller zijn de laadtijden van de current-gen versie van Grand Theft Auto V precies? Video Games Chronicle heeft de proef op de som genomen en de PS5-versie vergeleken met de PS4-versie. Het resultaat, dat in de onderstaande video is te zien, is erg duidelijk. Op de PlayStation 4 duurt het ongeveer anderhalve minuut om de singleplayer op te starten vanuit het hoofdmenu. Met de PlayStation 5-versie is dit slechts 27 seconden, drie keer zo snel dus.