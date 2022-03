Grand Theft Auto V is inmiddels al bijna negen jaar oud, maar Rockstar Games heeft overduidelijk moeite om deze topper los te laten. Sinds gisteren kunnen we nu ook met de klassieker aan de slag in een aangepaste current-gen versie voor zowel de PS5 als de Xbox Series X|S. Ook Grand Theft Auto Online heeft bovendien een update gekregen.

Deze nieuwe versie brengt verbeterde visuals, snellere laadtijden, adaptieve triggers en haptische feedback op de DualSense controller, 3D-audio en meer verbeteringen. Grand Theft Auto Online is overigens nu gratis te downloaden op de PS5 tot en met 14 juni.

Bekijk de sfeervolle launch trailer van deze nieuwe versie hieronder.