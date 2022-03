Ondanks dat het misschien wat gek klinkt, is een laatste update dat niet. Street Fighter V verscheen in 2016, wat wil zeggen dat de game al wel even verkrijgbaar is en daarbovenop is recent ook nog eens Street Fighter 6 aangekondigd. Zo raar is het dus niet dat Capcom heeft aangekondigd dat er een nieuwe en laatste update aankomt voor de populaire vechtgame.

De update, die beschikbaar zal zijn vanaf 29 maart op zowel de PlayStation 4 als pc, zal nog wat balancing tweaks doorvoeren en nieuwe filters, nieuwe kleuren voor je trainingspakken en muziek toevoegen. Deze update gaat natuurlijk gepaard met een trailer die de nieuwe elementen in de verf zet en die trailer kan je hieronder bekijken.