Multiversus – lees: Super Smash Bros. met Warner Bros. personages – zal binnenkort het levenslicht zien en antwoord bieden op enkele vragen des levens. Bijvoorbeeld: wat als Arya uit Game of Thrones het aan de stok krijgt met Bugs Bunny? Of: wie komt het slimst uit de hoek, Batman of Rick (zonder wederhelft Morty), die volgens geruchten eveneens deel zou uitmaken van het finale rooster?

De game heeft onlangs een technische test gehouden en een fan is gaan graven in de code. Zo doken er plots twee uur aan ingesproken zinnen op, die lijken te hinten naar de aanwezigheid van deze figuren: de Tazmanian Devil, Raven (DC Comics/Teen Titans), de Iron Giant en LeBron James. Aangezien het officiële rooster verre van compleet is, lijken deze toevoegingen alvast aannemelijk.

Wie zouden jullie nog graag zijn of haar opwachting zien maken?