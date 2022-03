Guilty Gear -Strive- is één van de beste fighting games die je op dit moment kunt spelen. Arc System Works blijft doorwerken aan de game en dat resulteert in meer personages en de invoer van een veelgevraagde feature.

Er zullen in totaal vier nieuwe vechters worden toegevoegd aan Guilty Gear -Strive- en deze worden door middel van een tweede seizoenpas aangeboden. Wanneer het eerste personage beschikbaar zal worden gesteld is nog niet bekend.

Buiten de nieuwe content, zal er binnenkort ook een feature worden toegevoegd, waar veelvuldig om is gevraagd: cross-play. Arc System Works liet in juli 2021 al weten dat hier naar werd gekeken en nu is de beslissing genomen dat de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc tegen elkaar kunnen gaan spelen.

De ontwikkelaar wil eerst de online multiplayer van alle versies verbeteren en de tijd om contact te maken met de server verkleinen. Daarna zal cross-play worden geactiveerd. Er is hier eveneens nog geen exacte datum aan gehangen.