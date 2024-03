Vanaf vandaag is het nieuwste personage, A.B.A., beschikbaar in Guilty Gear Strive. Dit is echter nog niet het einde voor Guilty Gear Strive, tijdens de Arc World Tour Finals 2023 heeft de ontwikkelaar namelijk aangekondigd dat het team momenteel werkt aan een vierde seizoen, wat dus meer personages betekent.

Voordat het tijd is voor seizoen 4 zal er nog één personage worden uitgebracht als onderdeel van het derde seizoen. Wie dat dan zal zijn, dat heeft Arc System Works geteased. Fans zullen zich kunnen opmaken voor de terugkeer van Slayer, de iconische vampier die werd geïntroduceerd in de allereerste Guilty Gear.

Je kunt de teaser hieronder bekijken.