Arc System Works heeft aangekondigd dat de release van de eerstvolgende DLC voor Guilty Gear -Strive- is uitgesteld naar april. De extra content stond eerst gepland voor een release in maart en bestaat uit een nieuw personage en vechtarena.

De ontwikkelaar geeft als reden voor het uitstel dat er iets meer tijd nodig is om de kwaliteit van de nieuwe content te waarborgen. Iets meer geduld opbrengen is dus het devies, meer over de game lees je in onze review.

Important Notice: The release of Additional Character #8 and Additional Stage #3, originally planned for March, will be delayed to early April in order to provide the best quality possible. We apologize to everyone looking forward to the release. Thank you for your understanding.