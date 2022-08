Arc System Works heeft de roadmap voor toekomstige Guilty Gear -Strive- updates gedeeld tijdens het EVO 2022 panel “The Past, Present, and Future of the Guilty Gear Series”.

Arc System Works houdt spelers in ieder geval elk kwartaal van dit jaar nog bezig met nieuwe content. Zo zullen er nieuwe personages worden toegevoegd en worden er verbeteringen gemaakt aan de gameplay door onder andere input lag te verlagen op PlayStation 5. De volledige lijst met nieuwe content en aankomende veranderingen kan je hieronder bekijken.