Het is inmiddels al enkele jaren geleden dat de excellente fighting game Guilty Gear -Strive- uitkwam en fans van die game hebben nu nog wat goed nieuws gekregen. Ontwikkelaar Arc System Works heeft namelijk aangekondigd dat er een anime reeks in de maak is die gebaseerd is op de game.

De anime zal de naam Guilty Gear -Strive- Dual Rulers krijgen, maar verder hebben we eigenlijk nog bitter weinig specifieke details gekregen over het project. Dit is wat we nu al weten:

Original Character Designs by: Daisuke Ishiwatari (Arc System Works)

Daisuke Ishiwatari (Arc System Works) Directed by: Shigeru Morikawa

Shigeru Morikawa Series Composition: Norimitsu Kaiho

Norimitsu Kaiho Associate Producer: Seiji Mizushima

Seiji Mizushima Animation Production: SANZIGEN Inc.

SANZIGEN Inc. Presented by: ASW / Project GUILTY GEAR STRIVE DR

Tijdens de Anime Expo van dit jaar mogen we wel meer info verwachten (en vermoedelijk een eerste trailer). Hou zeker de officiële site in de gaten!