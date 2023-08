Guilty Gear -Strive- is het meest populaire deel van de franchise en het is dan ook niet vreemd dat er nog steeds content voor het spel uitkomt. Het was al bekend dat er een derde seizoen aankwam, maar nu weten we dat deze deze maand van start gaat.

Seizoen 3 van Guilty Gear -Strive- begint op 24 augustus en de eerste van in totaal vier extra vechters die beschikbaar worden gesteld, is Johnny. Dit personage kun je ook aanschaffen als je de seizoenpas niet hebt gekocht. Dit kost je dan €6,99.

Wie de andere drie personages zullen zijn die onderdeel uitmaken van het derde seizoen, is nog niet bekend. Een hiervan zal in ieder geval nog dit jaar speelbaar zijn. De andere twee worden pas volgend jaar aangeboden.

Hoe Johnny eruitziet in Guilty Gear -Strive- en wat zijn vechtstijl is, kun je zien in de onderstaande video.