Toen Guilty Gear -Strive- in 2021 uitkwam kreeg deze fighting game heel goede kritieken van zowel spelers als critici. Alhoewel het misschien niet dé meest bekende game in zijn genre is, wist Guilty Gear -Strive- wel een actieve playerbase op te bouwen: ontwikkelaar Arc System Works laat nu op Twitter weten dat het spel een nieuwe mijlpaal heeft bereikt.

Guilty Gear -Strive- heeft namelijk 2.5 miljoen spelers weten te bereiken, waardoor het ook de meest populaire game in de franchise is geworden. Een fantastische prestatie voor zowel het spel én de reeks in het algemeen dus.