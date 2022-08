Arc System Works maakte eergisteren de roadmap voor Guilty Gear -Strive- bekend. Daarin was te zien dat er deze zomer een nieuw personage zou worden toegevoegd als onderdeel van Season Pass 2. De ontwikkelaar voegt daad bij woord en je kan dan ook nu aan de slag met een nieuwe vechter.

Het nieuwe personage is Bridget, een bekende van de serie. Ze maakt gebruik van een jojo om haar tegenstanders van lange afstand aan te kunnen vallen. Hoe dit eruitziet in Guilty Gear -Strive- kan je onderaan dit bericht in een video checken.

Bridget is het eerste personage dat wordt toegevoegd met Season Pass 2. In totaal zullen er vier vechters beschikbaar worden gesteld. Nummer twee zal aankomende herfst speelbaar zijn en de overige twee volgen in 2023.