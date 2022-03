Er gaan al langere tijd geruchten dat Suicide Squad: Kill the Justice League 2022 niet gaat halen en dat is nu officieel door Rocksteady aangekondigd. Via Twitter laat de ontwikkelaar weten dat ze de moeilijke beslissing hebben genomen de game naar de lente van 2023 uit te stellen.

Ze geven hierbij aan dat ze begrijpen dat uitstel frustrerend is, maar de tijd die ze hierdoor extra krijgen stelt ze in staat om de best mogelijke game te maken. Kortom, het zal de kwaliteit uiteindelijk ten goede komen. Een nieuwe specifieke releasedatum is niet genoemd.

We've made the difficult decision to delay Suicide Squad: Kill The Justice League to Spring 2023. I know a delay is frustrating but that time is going into making the best game we can. I look forward to bringing the chaos to Metropolis together. Thanks for your patience. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak

— Sefton Hill (@Seftonhill) March 23, 2022