Eind vorig jaar werd MX vs ATV: Legends aangekondigd als nieuwste deel in de langlopende franchise. Wat direct duidelijk werd, is dat we met crossmotoren, quads en buggies op ruige wijze door het zand mogen slingeren. Wat niet duidelijk werd, was de releasedatum.

Maar die weten we nu wel! De nieuwste trailer laat levendige omgevingen en gameplay zien. De spotlight staat op de Trails-modus, die ons een beetje doet denken aan het oude (maar gouden) MotorStorm. Je kunt elkaar jammer genoeg niet van de motor afschoppen!

Aan het einde wordt ook duidelijk wanneer we de game mogen verwachten, namelijk 24 mei. De game zal vanaf dan zowel digitaal als fysiek beschikbaar zijn voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Check de trailer hieronder!