Respawn Entertainment heeft een nieuw Collection Event aangekondigd voor Apex Legends dat vanaf morgen tot en met 12 april speelbaar zal zijn.

Het event zal de naam ‘The Warriors Collection Event’ dragen en ziet de 9v9 modus Control terugkeren. Daarbij zal de Water Treatment locatie in King’s Canyon vervangen worden door een nieuwe locatie genaamd ‘Caustic Treatment’. Voor Arenas spelers is er ook wat nieuws, namelijk een gloednieuwe map genaamd Drop Off.

Natuurlijk worden we ook weer verblijdt met nieuwe cosmetics en skins, waaronder een nieuwe Heirloom voor Crypto. De Legendarische skins zullen worden uitgebracht voor Ash, Octane, Lifeline en Horizon. Je kan de trailer van het evenement hieronder bekijken: