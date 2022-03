Een van de launchgames voor de PlayStation 4 was Knack en hoewel de game niet echt hele hoge scores kreeg, werd de titel toch genoeg gewaardeerd om een opvolger te rechtvaardigen die in 2017 verscheen als Knack 2. Sindsdien is het stil, maar er bestaat een kans dat Sony alsnog wat met het IP gaat doen.

Verschillende geruchten wijzen erop dat dit een belangrijke week voor Sony is. Zo zouden ze Spartacus officieel uit de doeken gaan doen en ook zouden er wat aankondigingen op stapel staan. In welke hoek we die moeten zoeken is wat onduidelijk, maar het opnieuw vastleggen van het Knack handelsmerk deze maand is opvallend.

Nu kan dit uit beschermingsoverwegingen zijn om het handelsmerk binnenboord te houden, het kan ook zijn dat er inderdaad een nieuwe game in ontwikkeling is die ze deze week aankondigen. Wat het ook wordt, zie jij een nieuwe Knack zitten?