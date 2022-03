Dataminers wisten recent al het een en ander te onthullen over potentiële toekomstige banen voor Mario Kart 8 Deluxe op de Nintendo Switch. In de tussentijd is er nog meer gevonden en zo ontstaat er langzaam maar zeker een complete lijst van banen die in de toekomst naar de racer zouden kunnen komen.

Via Twitter liet ene Elliot Duby weten dat er tien nieuwe banen in de data van de game gevonden zijn, alsook referenties naar een nieuwe baan dat ijs als thema heeft. De gevonden banen zijn als volgt:

Waluigi Pinball

Waluigi Stadium

Delfino Plaza

Koopa Cape

DK Summit

Maple Treeway

Sunset Wilds

3DS Rainbow Road

Mushroom Gorge

SNES Mario Circuit 1

A new Ice cream themed course

De eerste wave van banen is inmiddels beschikbaar via de Booster Course Pass en daar gaan we in vogelvlucht langs in dit artikel.