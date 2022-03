Sony heeft zojuist officieel de PlayStation Plus line-up voor april bekendgemaakt en wederom blijkt het lek te kloppen. We mogen vanaf aanstaande dinsdag aan de slag met Hood Outlaws & Legends voor de PlayStation 5. Daarnaast zullen Slay the Spire en Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated voor de PS4 beschikbaar zijn.

De verrassing is er dus een beetje vanaf, aangezien de line-up gisteren dus al lekte. Desalniettemin mogen we niet klagen, want het zijn interessante titels. Dit betekent echter ook dat de line-up van maart nog maar voor een korte periode beschikbaar is. Haal die games dus nog snel binnen voordat ze weer weggehaald worden.

Momenteel kunnen PlayStation Plus gebruikers Ghostrunner voor de PS5 en Ark Survival Evolved en Team Sonic Racing voor de PS4 binnenhalen. Klik op de titels om direct naar de PlayStation Store te gaan. De nieuwe line-up is vanaf aanstaande dinsdag beschikbaar.

Tot slot heeft Sony bekendgemaakt dat Persona 5 de PlayStation Plus Collection op 11 mei zal verlaten, dus als je die game later nog wilt spelen is het advies de titel aan je bibliotheek toe te voegen.