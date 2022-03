Er was bij de launch van Forza Horizon 5 al meer dan genoeg te beleven en het ziet er niet naar uit dat Playground Games op korte termijn de ondersteuning gaat stoppen. De Britse studio heeft in de afgelopen maanden al meerdere updates uitgerold die ons van nieuwe content hebben voorzien, en daar is nu een nieuwe update bijgekomen.

De Series 6 Update, zoals Playground Games hem noemt, is zeker niet de minste. Zo is er onder meer een gloednieuwe Horizon Story te beleven, je kunt deze opstarten via de Horizon Rush Outpust en deze staat geheel in het teken van driften. Bij het afronden van de Story staat je een heuse Ford Mustang Mach-E 1400 te wachten.

Daarbij is er een nieuwe Festival Playlist, wat betekent dat er nieuwe auto’s (zoals de 2021 McLaren 765LT Coupe), claxons en kleding te unlocken zijn. Ten slotte is het nu mogelijk om via Horizon Open custom races in te stellen. Zo kun je bijvoorbeeld het type race of de gewenste autoklasse naar smaak aanpassen.

Dat, en veel meer, kun je in het officiële bericht op Steam teruglezen.