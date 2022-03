Na maanden van geruchten over Spartacus onthulde Sony gisteren eindelijk de nieuwe abonnementsvormen van PlayStation Plus. Zoals al eerder werd voorspeld, bestaat de dienst straks uit drie lagen, waarbij de duurste variant – PlayStation Plus Premium – toegang verschaft tot een catalogus van originele PlayStation, PS2 en PSP-titels.

Een select aantal PlayStation 3 games zijn tevens beschikbaar, alleen zijn deze titels slechts te streamen via cloudgaming. De opvallende afwezige is natuurlijk de PlayStation Vita: de opvolger van de PlayStation Portable, die uiteindelijk niet het succes werd wat men had gehoopt. Sony noemt in de aankondiging de handheld zelfs helemaal niet.

Waarschijnlijk komt dit omdat de PlayStation Vita (bij een aantal titels) gebruikmaakt van bijvoorbeeld de touch controls op de achterkant van de handheld of de ingebouwde gyrosensoren. Dat laatste zou nog eventueel op te vangen zijn via de DualShock 4 en DualSense, maar de touch controls maakt het verhaal alweer wat lastiger.

Een andere mogelijke reden komt door de verschillen in architectuur. Zoals bekend maken de PlayStation 4 en 5 gebruik van een x86-architectuur, waar de PlayStation Vita draaide op ARM-chips. Het zou niet onmogelijk zijn om dit draaiende te krijgen op de grotere consoles, maar dit zou wel behoorlijk wat handwerk van Sony vragen. Gezien het geringe (commerciële) succes van de PlayStation Vita heeft Sony waarschijnlijk besloten dat het de moeite niet waard is.

Vanuit een zakelijk perspectief is dit natuurlijk goed te begrijpen, maar ergens is het toch jammer dat een aantal toffe titels – zoals een Uncharted: Golden Abyss of Soul Sacrifice – opgesloten zitten in de PlayStation Vita. Mogelijk dat Sony in de toekomst via cloudgaming de bibliotheek toch beschikbaar stelt. We blijven hopen…