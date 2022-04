Review | Trust GXT 834 CALLAZ – Vele fabrikanten proberen vandaag de dag de markt voor gaming accessoires te betreden. En dat in allerlei segmenten. De afgelopen jaren hebben we meerdere nieuwe spelers op dit vlak gezien in zowel het hogere segment als het lagere segment. Trust valt in de regel onder het laatste segment, maar is na al deze jaren een gevestigde naam. Wanneer er uit de hoek van Trust een mechanisch toetsenbord met een prijskaartje van slechts vijf tientjes tevoorschijn komt, nemen wij dit serieus. Mechanisch is immers altijd beter dan membraan, zou je zeggen.

Mechanisch voor iedereen

Een mechanisch toetsenbord op de markt zetten voor vijf tientjes is al een prestatie an sich, maar Trust heeft het wel geflikt. De gebruikte switches zijn van Outemu die op hun beurt de switches van Cherry min of meer hebben gekopieerd, maar dan wat voordeliger. De CALLAZ maakt dus gebruik van de Outemu Red switches, die behoorlijk goed de duurdere broertjes van Cherry weten bij te houden op het gebied van feeling. De travel op de toetsen is gelijkwaardig te noemen, alleen vergen de Outemu switches net wat meer kracht van jouw vingers om een aanslag te herkennen door de weerstand en het feit dat het punt waarop een aanslag wordt herkend, net wat dieper ligt dan bij een bord met Cherry switches. Nu nemen wij de bijnaam voor een toetsenbord ‘ramplank’ tijdens het gamen en schrijven behoorlijk letterlijk, dus veel verschil hebben wij daarin niet gemerkt.

Voor een mechanisch toetsenbord van € 49,99 typt de CALLAZ prima weg. De switches voelen responsief genoeg aan en ook tijdens het typen van deze review merkten we weinig problemen met het toetsenbord. Geen gekke dubbele aanslagen of aanslagen die werden overgeslagen. Wel voelen de toetsen voor ons wat aan de wankelige kant, maar dat is te vergeven in deze prijsklasse. De opgegeven response time voor de CALLAZ is 8ms, wat natuurlijk verbleekt bij de geclaimde 1ms response time van de merken uit het hogere segment. In de praktijk merk je daar echter weinig van, behalve bij de snelste competitieve games zoals Counter Strike en Quake. Voor games die buiten deze categorie vallen kan je het veel slechter treffen dan de CALLAZ.

Tijdens het gamen, waar dit toetsenbord voornamelijk voor bedoeld is, merkten we verder weinig gekkigheden. Onze speelervaring werd er niet per se beter op, maar onze performance leed er ook niet onder, behalve misschien bij de eerder genoemde competitieve games. In Counter Strike merken we wel iets van een vertraging ten opzichte van andere toetsenborden, maar met bijvoorbeeld een singleplayer game zoals Ghostwire: Tokyo of zelfs een raid in World of Warcraft, vormt de CALLAZ geen belemmering. Gamen geniet bij ons overigens sterk de voorkeur met de CALLAZ, gezien wij met een koptelefoon op gamen. Dit toetsenbord maakt namelijk behoorlijk herrie. Niet zo zeer dat de toetsen hard klikken, maar bij elke toets die je indrukt hoor je een soort blikkerig geluid. Al snel kwamen we tot de conclusie dat dit komt door het gebruikte materiaal, waar we nu wat dieper induiken.

Stijlvol

De CALLAZ is een bedraad toetsenbord met een gevlochten kabel die je met een USB-A aansluiting aan jouw pc verbindt. De behuizing bestaat voornamelijk uit plastic, met uitzondering van de bovenkant. Die is afgewerkt met een laag aluminium. Hoewel dit er wel stijlvol uitziet, resulteert het tijdens het typen dus tot het eerder genoemde blikkerige geluid. Ook de afwerking van de toetsen is niet om over naar huis te schrijven. Veel van de toetsen zien er vreemd gecentreerd uit en een van onze pijltjestoetsen en de Page Up toets is zelfs helemaal scheef afgedrukt. Dat is zo ontzettend jammer, want het doet echt af aan de uitstraling van het toetsenbord. Iets meer controle op dat vlak had op zijn plaats geweest.

We moeten wel zeggen dat, afgezien van de bovengenoemde details, de CALLAZ allesbehalve vervelend is om naar te kijken. Het toetsenbord heeft een vrij sober uiterlijk met zijn compacte ten-keyless (TKL) design en neemt een bescheiden plekje in op jouw bureau met zijn 367mm breedte en 137mm diepte. Dit wordt natuurlijk goed opgeschud door de kleurrijke verlichting die erin zit. De CALLAZ heeft zelf twintig voorgeprogrammeerde schema’s om lichtjes te vertonen. Jammer genoeg is het wel beperkt tot één kleur per rij. Escape en de functietoetsen zijn wit, de cijfers zijn rood en zo ga je het rijtje naar beneden af met oranje, groen, blauw en lila. Op eerste oogopslag ziet de CALLAZ er prima uit, totdat je dus op de details gaat letten.

Geen poespas

Een compact toetsenbord heeft geen ruimte voor allerlei gekke toetsen met aparte functies. Het wisselen tussen de lichtschema’s doe je door middel van combinaties met de function (fn) knop op het toetsenbord net als het dimmen of feller zetten van de verlichting. Ook zitten er twee pootjes aan de achterkant om het toetsenbord wat meer ergonomisch verantwoord te maken. Deze voelen stevig genoeg aan. Naast de CALLAZ zelf zit er verder niks in de verpakking. Geen polssteun, geen reservepootjes; dit is wat je krijgt. Wat ook schittert in afwezigheid is software om het toetsenbord mee aan te sturen. Nu zien we dit vaker terug bij goedkopere accessoires, maar gezien bijvoorbeeld de Trust GXT 980 REDEX wel een dusdanig programma aanbiedt, vragen we ons af wat de motivatie is geweest om dit bij de CALLAZ weg te laten.