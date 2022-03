Review | Trust GXT 980 REDEX gaming muis – Onlangs zijn wij aan de slag gegaan met de THIAN GXT 391 headset van Trust. Om de gehele pc-setup beetje bij beetje tot volledigheid te krijgen, hebben wij nu de Trust GXT 980 REDEX gaming muis onder onze handpalm. We gaan eens bekijken of Trust met deze muis iets leuks ter tafel brengt. Binnenkort voorzien wij ook de GXT Callaz TKL Mechanical Keyboard van een review, dus dan weet je ook of je met een setje Trust producten goed zit. Maar om niet te hard van stapel te lopen, is de REDEX nu het product dat we op de pijnbank leggen voor een beoordeling.

Slick design

De GXT 980 REDEX gaming muis van Trust, hierna REDEX, is een vrij elegante muis om te aanschouwen. Volledig matzwart, met subtiele RGB-verlichting bij het scrollwiel, op de kont van de muis – waar het logo van GamingXTrust zit – en aan de onderkant van de achterkant van de muis. Deze laatstgenoemde plek voor de RGB is een zeer dunne streep waar de verlichting uit komt en dat ziet er erg netjes uit. Zo heb je te maken met een simpel ogende gaming muis, maar het heeft wel een leuke uitstraling door deze RGB-toevoegingen. Bij de plek waar je duim rust heb je twee extra knoppen, die glanzend zwart zijn. De DPI-knop onder het scrollwiel is ook glanzend zwart en als totaal is het leuk om naar te kijken.

De linker- en rechtermuisknop hebben lekkere stevige klikjes, terwijl de extra knoppen bij je duim wat lichtere muisklikjes kennen. Allemaal erg fijn in gebruik, wat Trust dus prima op orde heeft. Het scrollwiel is echter een ander verhaal, omdat deze een hele onprettige feedback weet te geven. Als je het scrollwiel ronddraait, voelt het alsof er een stukje plastic tussen zit wat af en toe stoort. Je krijgt hierdoor geen soepele draaibeweging met het scrollwiel wat gewoon niet fijn is. De DPI-knop weet gelukkig dezelfde feedback te geven als de extra knoppen bij je duim, dus dat is allemaal voor de rest prima.

Ergonomisch niet de fijnste

We hebben bij de REDEX te maken met een draadloze muis. De USB-dongle zit verstopt in de muis: je dient de achterzijde los te schuiven en in de kont van de muis zit de dongle vervolgens. Een prima systeem, want de klep kan je er gemakkelijk op- en afschuiven omdat er een magnetisch systeem in verwerkt zit. Het is alleen wel dat de USB-dongle erg stroef in een USB-A poort geramd moet worden, omdat het niet soepel gaat. Hier zit dus misschien een klein slordigheidje. Het lijkt ons niet bepaald gezond voor onze USB-poort. Afgezien daarvan is de ergonomie van de muis discutabel. Een gemiddelde hand kan er gemakkelijk op rusten en de muis is het meest geschikt voor palmgrip gebruikers. Onze ringvinger rust echter niet heel comfortabel op de muis. Bij de rechterzijde van de muis is er een bolling die net iets te ver uitsteekt, waardoor onze ringvinger er niet heel prettig tegenaan kan rusten. De rest van de muis nestelt overigens prima onder onze hand.

Trage software, wel genoeg opties

Gezien je toch aardig wat kan doen met de REDEX, is het gebruikmaken van wat software niet geheel een overbodige luxe. Zo kan je via de website van Trust de driver downloaden, die het toelaat om de REDEX naar voorkeur aan te passen. Denk hierbij aan vijf muisprofielen instellen, tot zeven DPI instellingen, de RGB veranderen, macro’s instellen en de extra knoppen bij je duim voorzien van een instelling. De polling rate valt echter enkel aan te passen op de onderkant van de muis (125, 500 of 1000Hz). Ook vind je op de onderkant nog een andere schuifknop, waarmee je de muis aan kan zetten, op standje RGB kunt doen en aanhouden zonder verlichting.

Zo kan je in principe gewoon alles configureren op de muis wat een elk nodig heeft. De software is alleen erg traag en bij elke handeling of instelling moet de hele software laden. Het is niet bepaald soepel, maar uiteindelijk kom je er wel. De muis zelf kost ongeveer € 40,- wat redelijk te noemen valt. Het is namelijk qua bouwkwaliteit zeer degelijk te noemen en met de afwerking van de muis zit het wel snor. Gezien het draadloos is, kan je met de accu een duur van ongeveer 50 uur verwachten, wat ook erg correct is. Voor een paar tientjes heb je eigenlijk een erg fijne muis voor alledaags gebruik.