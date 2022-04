De ontwikkelaar Firesprite viert dit jaar haar tienjarige jubileum en heeft al heel wat games op het portfolio staan, waaronder een groot aantal PlayStation VR-titels, maar ze mogen zich sinds vorig jaar pas officieel een Sony studio noemen.

Onder de veilige vleugels van Sony is het momenteel bezig met meerdere projecten, waarvan een al is aangekondigd en minimaal één nog niet. Na het vinden van een online vacature voor een narrative director, blijkt dat een van deze nog onbekende games een Triple-A horrorgame is. De game zal draaien op de Unreal Engine 5.

We are looking for a narrative director to join our development team for a AAA narrative driven horror-adventure game in Unreal 5. The narrative director is responsible for the project storytelling, helping establish & consider the game’s universe and lore, with responsibility for the quality implementation of narrative content for project milestones and ultimately the game’s release.

Of het hier om een bestaande IP gaat of een volledig nieuwe IP is helaas nog onduidelijk. Ook kunnen we uit de vacature niet opmaken of het een PlayStation VR-titel gaat worden. We hopen hier snel meer informatie over te krijgen en dan lichten we jullie daar natuurlijk ook zo snel mogelijk over in!