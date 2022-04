We kunnen eindelijk weer als vanouds bowlen – en hoe! Nintendo Switch Sports (her)introduceert een aantal van de sporten, waarvoor mensen anno 2022 nog hun Wii aansluiten en Switch gamers lopen hier stiekem warmer voor dan ze durven toe te geven.

Nintendo Switch Sports ligt vanaf eind deze maand in de (digitale) schappen. Fysiek wordt deze geleverd inclusief een beenband om je Joy Con in te steken. Om ons alvast in de stemming te brengen, heeft Nintendo een aanzienlijke overzichtstrailer uitgegeven waarin alle sporten worden getoond. Er wordt tevens aandacht besteed aan de online multiplayer opties en het aanpassen van je Mii’s.

Nintendo Switch Sports lanceert met de volgende sporten:

Volleybal

Badminton

Bowlen

Voetbal

Chanbara (zwaardvechten)

Tennis

Nintendo Switch Sports is beschikbaar vanaf 29 april, vanzelfsprekend exclusief voor de Nintendo Switch. Loop jij hier al warm voor?