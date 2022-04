Het heeft even geduurd, maar het eerste seizoen van Age of Empires IV gaat volgende week van start. Relic Entertainment laat nu alvast weten wat er allemaal op stapel staat voor ‘Festival of Ages’.

Tijdens de beta van Age of Empires IV konden gamers al aan de slag met een ‘content editor’, die bij de lancering van de game niet aanwezig was. Deze editor zal met het eerste seizoen terugkeren, zodat je naar hartenlust je eigen voorwaarden aan je matches kunt geven.

Je kunt ook aan de slag met ‘Ranked Seasons’, waarbij je steeds hoger op de ladder kunt komen om zo verschillende beloningen vrij te spelen. Wat ‘Festival of Ages’ nog meer met zich meebrengt, wordt uit de doeken gedaan in de onderstaande video.