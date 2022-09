Het was een genot om Age of Empires weer terug te zien in zijn volle glorie, maar het is nog mooier dat Age of Empires IV nog altijd ondersteuning geniet. Op 25 oktober aanstaande zal Age of Empires IV namelijk voorzien worden van de Anniversary Update, waarmee er een hoop nieuwe content aan de game zal worden toegevoegd.

Denk hierbij aan twee nieuwe beschavingen, de Ottomanen en de Mali, met ieder vijftien nieuwe masteries en Art of War Challenges. Daarnaast krijgen we ook wat nieuwe Achievements, acht nieuwe maps en twee nieuwe biomes. Genoeg om naar uit te kijken dus.

Zodra de Anniversary Update verschijnt zal de standaard Age of Empires IV editie trouwens uit de digitale schappen verdwijnen en vervangen worden door de Age of Empires IV: Anniversary Edition.