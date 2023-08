Vorig jaar vertelde Microsoft ons al dat Age of Empires II én Age of Empires IV naar de Xbox-consoles zouden komen en ze hebben hun woord gehouden. Tijdens Gamescom Opening Night Live heeft de techgigant namelijk onthuld dat Age of Empires IV: Anniversary Edition vanaf nu verkrijgbaar is voor Xbox-consoles.

Zoals toen al aangekondigd zou de game vanaf dag één via Game Pass verkrijgbaar zijn. Microsoft deelde tevens een trailer, die mooi laat zien wat we kunnen verwachten aan handige tools op de console én de vier uitgebreide campagnes die klaarstaan.