Afgelopen maand werd het tweede seizoen van Age of Empires IV afgetrapt en daar zijn ongetwijfeld veel spelers nog mee bezig. Later dit jaar zal er ook een derde seizoen verschijnen waarin veel features worden geïntroduceerd. Zoals bekend kan je in Age of Empires IV met allerlei volkeren oorlog voeren en daar komen er in oktober weer twee bij.

De Malinezen en de Ottomanen zullen namelijk op 25 oktober met een gratis ‘Anniversary’ update worden uitgebracht. Liefhebbers van de franchise kennen de Malinezen wellicht al uit Age of Empires II HD: The African Kingdoms. Deze bevolking kenmerkt zich met name door een sterke, economische strategie te hebben. De Ottomanen daarentegen richten zich juist meer op militaire macht. Beide volkeren worden in de nieuwe trailer even kort toegelicht.

