Microsoft heeft met succes zo’n beetje elke denkbare game uit de Age of Empires-serie ook voor de Xbox-consoles uitgebracht. Over het algemeen speel je RTS-games het liefst op pc gezien een muis en toetsenbord zich beter lenen voor dit genre dan een controller. Naast dat je de Age of Empires-games op de Xbox met een controller kan spelen, zijn ze ook speelbaar met muis en toetsenbord. Dan behoort crossplay zeker ook tot de mogelijkheden.

Uit ervaring weten wij dat Age of Empires III Definitive Edition al over crossplay beschikte, maar in Age of Empires IV schitterde deze functie nog in afwezigheid. Seizoen 7 van Age of Empires IV staat om de hoek en dus heeft Microsoft de preview-patch alvast uitgebracht, waarmee crossplay vanaf heden mogelijk is. Voor de overige zaken die je in seizoen 7 mag verwachten verwijzen we je graag naar het bericht op X van het officiële Age of Empires-account.