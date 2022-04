Age of Empires maakte vrij recent zijn triomfantelijke terugkeer met Age of Empires IV. De game wordt sinds lancering regelmatig geüpdatet om het zo interessant mogelijk te houden voor spelers om terug te keren. Nu lijkt het erop dat het bereik van Age of Empires binnenkort wordt uitgebreid.

Op de Microsoft Store-pagina van Age of Empires IV staat vermeld dat om het spel online te spelen op console een Xbox abonnement vereist is. Dit kan een generieke tekst zijn die per ongeluk ook bij Age of Empires IV is toegevoegd, maar het kan dus ook duiden op een aankomende release op Microsoft’s console.

Het is niet voor het eerst dat er informatie naar buitenkomt over een mogelijke consoleversie van Age of Empires. In januari werd al opgemerkt dat er op de servers van Xbox een versie van Age of Empires IV bestond die bedoeld was voor interne testen.

Heb jij wel trek in Age of Empires op console, of vind je dat een strategietitel zoals deze op pc behoort te blijven?