De Age of Empires franchise, één van dé grootste spelers op het RTS-toneel, maakte vorig jaar zijn epische comeback met Age of Empires IV op de pc. Kort na de release werd al nagedacht over een eventuele Xbox-versie, maar die is tot op heden nog geen realiteit geworden. Dit kan echter in de nabije toekomst wel eens veranderen.

Volgens @ALumia_Italia op Twitter zou er namelijk een Xbox-versie van Age of Empires IV zijn opgedoken voor interne testen. In de Xbox Insider Hub duikt namelijk ‘XIP_CAR_JANUARY_2022’ op. Een ietwat vreemde naam zou je denken, maar ‘CAR’ zou hier staan voor ‘CARDINAL’, wat de interne codenaam is die Microsoft aan Age of Empires IV heeft gegeven. ‘XIP’ zou op zijn beurt wel eens voor ‘Xbox Insider Preview’ kunnen staan, maar dit laatste is niet officieel bevestigd.

Car = Cardinal = Age of Empires IV

XIP = Xbox Insider Preview? 🤔 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 9, 2022

Meer officieel nieuws volgt wellicht binnenkort, maar hou voorlopig je korrel zout bij de hand. Lees hier onze review van de pc-versie.