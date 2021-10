Review | Age of Empires IV – Nostalgie is het eerste gevoel wat ik krijg zodra ik de titel ‘Age of Empires IV’ tik op het toetsenbord. De zogenoemde ‘roze bril’ wil al gauw om de hoek komen kijken wanneer je een game behandeld die dicht bij jouw hart ligt. De Age of Empires-serie is voor mij zo’n gevalletje. Duizenden uren heb ik besteed aan Age of Empires II, die naar mij en vele anderen nog altijd het kroonjuweel van deze serie is. Hoewel Age of Empires III niet helemaal was waar de fanbase op had gehoopt, lijkt Microsoft nu met Age of Empires IV vooral de groep van Age of Empires II-fans aan te spreken en daar lijken ze tot nu redelijk in geslaagd te zijn. Na zestien jaar hebben we nu eindelijk Age of Empires IV en hoewel veel ons absoluut bevalt, is er nog wel een weg te gaan.

Geschiedenisles

In Age of Empires IV krijgen we vier campagnes voorgeschoteld, waarin je op vier verschillende locaties in vier verschillende tijdperken bekende veldslagen en andere historische momenten mag naspelen. De tijdperken vallen wel allemaal tussen het jaar 1000 en 1500 na Christus, dus je zal niet met modern wapentuig op ridders kunnen schieten. Denk aan gebeurtenissen zoals de slag bij Hastings, de slag aan de Kalka en de wederopstand van Moskou. Deze campagnes worden allemaal begeleid met de nodige uitleg over de materie samen met erg mooi in elkaar gezette cut-scènes gebaseerd op schilderijen over de gebeurtenissen uit die tijd.

Een verschil in deze campagne ten opzichte van die in bijvoorbeeld Age of Empires II, is dat de gebeurtenissen allemaal worden uitgelicht door een verteller. In Age of Empires II speelde je met historische figuren zoals Jeanne D’Arc, die dan zelf aan het woord kwamen. Ook in Age of Empires IV heb je nog zulke ‘hero units’, maar dit zijn wat meer lege hulzen wiens bestaan in het spel er enkel is zodat je kan zeggen: ‘Zie je, Willem de Veroveraar was betrokken bij de slag bij Hastings!’ Om de geschiedenis goed over te brengen is dit weliswaar misschien een betere stap, maar dit maakt de campagne wel wat droger en het kan soms een beetje saai worden.

RTS in hart en nieren

Hoewel we 16 jaar verder zijn en Relic Entertainment het stokje van wijlen Ensemble Studios heeft overgenomen, voelt Age of Empires IV direct als een game die in de franchise thuishoort. Het eerste wat wij deden was niet de campagne opstarten, maar gewoon een potje skirmish, dus wij tegen de computer. Ouderwets bouwen en een race tegen jouw tegenstander om zo snel mogelijk in het laatste tijdperk te belanden en de tegenstander uit te schakelen. Alles voelt gewoon vertrouwd, zoals we van de games kennen. Maar wel met een paar kleine wijzigingen en zelfs verbeteringen om Age of Empires IV als een moderne game aan te laten voelen.

Een belangrijk element in de Age of Empires-reeks is om jouw dorp zo snel mogelijk te laten groeien. Niet alleen door veel te bouwen en jouw economie op orde te krijgen, maar je wil ook zo snel mogelijk naar de volgende age. Zo krijg je namelijk een technologische vooruitgang op jouw tegenstanders met verbeterde troepen of zelfs hele andere soorten troepen, zoals stormrammen en katapulten. In voorgaande delen was dit een research proces wat enkele minuten duurde en je kon dit ook niet versnellen. De age-advancement in Age of Empires IV vindt nu plaats door het bouwen van een zogenoemde landmark. Wanneer het tijd is om jouw landmark te bouwen, krijg je de keuze uit twee verschillende met elk een eigen voordeel. Denk aan een boost voor dorpelingen zodat ze sneller materiaal kunnen verzamelen of wat extra levens voor al jouw troepen.

Gezien de landmark een gebouw is moet dit dus worden gebouwd. Hier wordt het interessant, want hoe meer dorpelingen je op de bouw zet des te sneller is jouw landmark gereed en word je een nieuw tijdperk in geslingerd. Dit kan in een spel een behoorlijk verschil creëren, vooral voor mensen die fan zijn van rushen. Hoewel dat in onze ogen een behoorlijke verbetering is, zijn er nog altijd wel wat kwaaltjes die de serie altijd hebben geplaagd. De pathing, de manier waarop jouw eenheden bewegen wanneer je ze aanwijzingen geeft, is niet altijd even strak wanneer we ons leger verplaatsen. We moesten dan ook met enige regelmaat bepaalde soldaten even een handje helpen, gezien door een poort heen lopen voor sommigen een behoorlijke uitdaging blijkt.

Klassiek of modern?

Age of Empires IV voelt wel een stuk gestroomlijnder dan diens voorganger en gaat wat meer terug naar de roots. In Age of Empires III zat een element verwerkt met kaarten, waarbij je bij elke nieuwe age een kaart mocht kiezen die jou dan een klein voordeel gaf. Dit systeem was zeer omslachtig, want het forceerde jou om het slagveld te verlaten en naar jouw stad toe te gaan. Dit terwijl op de achtergrond elke seconde op het slagveld bleef tellen. Age of Empires IV probeert niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar brengt ons een gepolijste RTS-ervaring die teruggaat naar de roots van Age of Empires.

Maar ondanks die roots is de game niet geheel in de twintigste eeuw blijven hangen. Zo kunnen boogschutters nu bijvoorbeeld plaatsnemen bovenop de muur die jij rondom jouw stad bouwt, iets wat voorheen nooit kon. Ook hebben bepaalde eenheden een speciale vaardigheid waarmee zij zelf of de troepen om zich heen tijdelijk krachtiger worden. Denk aan sneller aanvallen of per klap net wat harder slaan. Ook zijn er wat kleine aanpassingen gedaan met betrekking tot realisme. Verkennen van land is niet meer alleen op basis van de line of sight van een manschap, want als het zicht nu geblokkeerd wordt door bijvoorbeeld bomen, kan een soldaat daar niet zo maar overheen kijken. Misschien wel vervelend voor sommige spelers, maar het is eigenlijk wel zo eerlijk én natuurlijk realistisch.

De multiplayer is vrij rechttoe, rechtaan: je neemt het op tegen andere spelers of je neemt het samen met andere spelers op tegen de AI. Meer smaken hebben we niet. De AI is redelijk gebalanceerd. We merken duidelijk verschil tussen easy, normal, hard en very hard. Kanttekening daarbij is wel dat de AI erg gefocust is op rushen: zo snel mogelijk troepen op jou afsturen. Dat is het geval in veel RTS-games, maar het had ons leuk geleken als de AI nu ook eens andere tactieken zou hanteren. Turtlen, jouw stad goed beschermen en jouw economie dusdanig goed krijgen om vervolgens een gigantisch leger te kunnen sturen, had ook interessant geweest. Vooral omdat andere spelers die tactiek ook wel eens hanteren dus had een turtlende AI leuk oefenmateriaal geweest.

Verkeerde deel

Sommige aspecten lijken echter wel weer in lijn met Age of Empires III, zoals de hoeveelheid beschavingen die we krijgen bij het basispakket. Age of Empires IV trekt ten strijde met slechts acht beschavingen, evenveel als Age of Empires III. Ter vergelijking: Age of Empires II kwam uit met dertien beschavingen zonder de Conquerors-uitbreiding. Dat vinden we erg jammer, maar ergens is het ook wel begrijpelijk als je kijkt hoeveel meer diepgang er per beschaving aanwezig is. Toch hadden we na zo’n lange wacht wel op iets meer gehoopt.

Afgezien van deze opmerkingen moeten we wel stellen dat Age of Empires IV heerlijk weg speelt. Zoals we eerder al hebben benoemd: het is écht een Age of Empires-game. Vrijwel direct werden we in de game gezogen en voelden we een drang om zo snel mogelijk met alle beschavingen een potje te spelen om hun sterke en zwakke kanten te ontdekken. De balans in Age of Empires IV is goed en zo ver wij hebben kunnen ondervinden, is er geen beschaving die een overduidelijk voordeel heeft ten opzichte van de rest. De fundering van Age of Empires IV is erg sterk en durven we ‘af’ te noemen.

Bijzonder beeldig

Age of Empires IV ziet er meer dan prima uit. Bovendien was de performance op onze pc (Ryzen 7 3700X, Radeon 5700XT) erg soepel te noemen. We speelden de game op 1440p met alle toeters en bellen op ultra settings gezet en begonnen met een mooie honderd beelden per seconde. Op het moment dat er gigantische veldslagen aan de gang waren dipte deze naar tachtig, maar dat is nog steeds meer dan prima. Voor de gamers die nu nog aan het azen zijn op een nieuwe GPU hebben we ook goed nieuws: Age of Empires IV bevat ook een ‘min spec mode’, waarmee de game zelfs speelbaar is op geïntegreerde GPU’s van bijvoorbeeld laptops. Als je een laptop hebt uit de afgelopen vijf jaar kan je sowieso aan de slag met de game, ook al ben je afhankelijk van Intel HD Graphics. Age of Empires IV is niet per sé de meest gedetailleerde game die wij ooit hebben gezien, maar de stijl van de game is lekker kleurrijk waardoor het bijzonder fijn is om naar te kijken. Een geslaagde keuze als je het ons vraagt.

De soundtrack is speciaal voor Age of Empires IV gecomponeerd en dat zorgt er op zijn beurt weer voor dat de muziek prettig is om naar te luisteren, maar ook vooral aansluit op de game an sich. Bestaande uit verschillende middeleeuws klinkende melodieën is het niks revolutionairs, maar het gaat ook niet vervelen. Het stemmenwerk is ook leuk verzorgd, waarbij alle beschavingen in hun eigen taal spreken wanneer je de manschappen aanstuurt. Daarnaast klinken alle andere geluidseffecten behoorlijk authentiek. Zwaarden die tegen schilden aan slaan, het krakende geluid van een trebuchet die een projectiel afschiet; het klinkt allemaal zoals het zou moeten klinken.