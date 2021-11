Vorige week kwam Age of Empires IV uit voor de pc en de game wist goed in de smaak te vallen bij de pers en onze Wim sloot zich daarbij aan. De ontwikkelaars van de game zijn nu aan het kijken of het mogelijk is om de game naar de Xbox te brengen.

Real-time strategy games zijn maar dun bezaaid op consoles en dat heeft vooral te maken met dat het erg moeilijk is om de vele toetsfuncties van deze titels over te brengen naar een controller. Relic Entertainment en World’s Edge hebben tegenover Multiplayer.it laten weten dat ze toch willen kijken of het mogelijk is om Age of Empires IV naar de Xbox te porten.

“As soon as we’re done managing the launch of the game on PC, we’ll start thinking about how to make it work on consoles. We don’t have any definitive plans yet, but it’s now that we’re going to really start thinking about it.”