Vlak na de release van Age of Empires IV werd er een roadmap gedeeld die loopt tot de lente van dit jaar. Aangezien de lente over twee weken daar is, is er een nieuwe roadmap opgesteld en gedeeld.

Relic Entertainment laat weten wat je van de RTS kunt verwachten in om en nabij de komende vijf maanden. Er zal flink worden ingezet op Seasons en het eerste en tweede seizoen kan je de komende maanden dus verwachten.

Het is ook de bedoeling om het spel nog meer te verbeteren. Dit betekent niet alleen maar aanpassingen qua gameplay, maar ook ‘quality of life’ toevoegingen en nieuwe content. De ontwikkelaar blijft ook luisteren naar de community, zodat zij gamers kunnen geven wat zij willen.