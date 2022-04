The Pathless is een game die misschien wat onder je radar is gevlogen: in november van 2020 verscheen deze avonturentitel van de makers van ABZÛ voor de PS4, PS5, pc en iOS, maar werd toen wat overschaduwd door andere launch titels van de PS5. Het lijkt er echter op dat we binnenkort ook op de Nintendo Switch met deze game aan de slag zullen kunnen.

The Pathless kreeg immers een ESRB-rating toegekend voor de Nintendo Switch, wat hoogst waarschijnlijk betekent dat we erg binnenkort een officiële aankondiging mogen verwachten. Hopelijk krijgen we dan ook snel meer info over een releasedatum.

