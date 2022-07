Ontwikkelaar Giant Squid wist zich in 2016 op de kaart te zetten met het fascinerende ABZÛ en daarna werd er hard gewerkt aan The Pathless, die in 2020 voor de PlayStation en wat later voor pc verscheen. Wij waren zeer te spreken over het mooie eiland en de gameplay, zoals je in onze review kunt lezen. De game komt binnenkort ook naar andere consoles.

The Pathless zal deze winter namelijk uitgebracht worden op de Nintendo Switch en de Xbox consoles. In The Pathless sta jij in de schoenen van The Hunter die samen met haar arend de mysterieuze gang van zaken op het eiland moet onderzoeken. Het eiland wordt gecorrumpeerd door een gevaarlijk persoon die zich The Godslayer noemt en jij moet daar een stokje voor steken.

Hieronder kan je nog een trailer bekijken die goed laat zien wat The Pathless inhoudt.