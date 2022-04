Fortnite gaat nog steeds rustig het rijtje media IP’s af in de zoektocht naar nieuwe skins en nieuwe spelers. Ditmaal keert Assassin’s Creed terug in de wereld van Fortnite met Ezio én nieuwkomer Eivor Varinsdottir.

Waar Ezio voorheen alleen beschikbaar was voor eigenaren van de Epic Games Store versie van Assassin’s Creed: Valhalla of de recente Dawn of Ragnarök uitbreiding, zal Ezio ditmaal los ook voor aanschaf verkrijgbaar zijn. Eivor daarentegen zal alleen toegankelijk zijn zodra je een bundel koopt met andere Assassin’s Creed gethematiseerde skins. Je kan natuurlijk ook voor een bundel kiezen die toegang geeft tot Eivor én Ezio.

Eivor en Ezio maken in de nacht van donderdag op vrijdag om 02:00 uur hun intrede in de item shop van Fortnite.