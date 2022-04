We zijn al in april beland en net als elke maand laat Sony weten welke games er de afgelopen maand het meest zijn verkocht in de PlayStation Store. Voor maart is er een nieuwe nummer één en een oude bekende is nu ook aanwezig in de PlayStation 5-lijst.

In februari was het Elden Ring die het meest werd verkocht voor de PlayStation 5, maar die zakte in maart naar de derde plek. De meest verkochte PS5-titel was de op 4 maart uitgegeven Gran Turismo 7.

Voor de PlayStation 4 was het in maart wederom FIFA 22 die het meest is gekocht in de PlayStation Store. In deze lijst is ook altijd Grand Theft Auto V te vinden en nu er ook een PlayStation 5-versie te koop is, kon het niet anders dat deze ook in de PS5-lijst te vinden zou zijn. Het spel van Rockstar behaalde daar zelfs een tweede plek.

Het overzicht met de best verkopende games van de PlayStation Store in maart check je hieronder.

PS5

Gran Turismo 7 Grand Theft Auto V Elden Ring WWE 2K22 FIFA 22 F1 2021 Tiny Tina’s Wonderlands Star Wars Jedi: Fallen Order Horizon: Forbidden West Assassin’s Creed: Valhalla It Takes two Among Us NBA 2K22 Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Cyberpunk 2077 Ghostwire: Tokyo Tom Clancey’s Rainbow Six Siege SIFU Far Cry 6 Dying Light 2

PS4

FIFA 22 Gran Turismo 7 Elden Ring F1 2021 Minecraft Grand Theft Auto V WWE 2K22 Fall Guys Assassin’s Creed: Black Flag NBA 2K22 Among Us Star Wars Battlefront II The Last of Us: Part II Assassin’s Creed: Valhalla Need For Speed Heat The Forest Star Wars Jedi: Fallen Order Horzion: Forbidden West Cuphead The Sims 4

PSVR

Beat Saber Job Simulator Astro Bot: Rescue Mission Marvel’s Iron Man VR SUPERHOT VR Batman: Arkham VR Swordsman VR Stride Creed: Rise to Glory Surgeon Simulator: Expierence Reality

Free-to-play (PS5 + PS4)