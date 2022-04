Square Enix heeft tijdens het 20-jarig jubileum van Kingdom Hearts niet alleen Kingdom Hearts 4 aangekondigd, maar ook een update gegeven over Kingdom Hearts: Dark Road en een nieuwe mobile game aangekondigd.

Kingdom Hearts: Dark Road zou sinds het offline gaan van de app in juni 2021 nog een offline update krijgen om het verhaal van het spel af te maken. Deze update werd echter keer op keer uitgesteld. Toen het moment van geplande release eindelijk aankwam afgelopen februari, werd het spel nogmaals uitgesteld, ditmaal zonder nieuwe datum. Vandaag is een augustus release aangekondigd die een einde zal breien aan Xehanort’s oorsprongsverhaal.

Square Enix heeft ook al een nieuwe Kingdom Hearts mobile game klaarstaan genaamd Kingdom Hearts: Missing-Link. Missing-Link zal een voortzetting zijn van het Union χ{Cross] verhaal. Er is nog niet heel veel bekend over het spel, maar gebaseerd op de trailer lijkt het een gacha-game te worden net als zijn voorganger. Missing-Link speelt zich af in Scala ad Caelum en bevat multiplayer elementen. Het spel zal dit jaar nog een gesloten beta krijgen in bepaalde regio’s op iOS en Android. Een volledige release lijkt eind dit jaar of begin 2023 in het verschiet te liggen.

Trailers voor beide games werden getoond in de 20th anniversary video. Je kan de video hieronder bekijken.

Kingdom Hearts: Missing-Link

Kingdom Hearts: Dark Road