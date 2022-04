Zoals je eerder vandaag al kon lezen werd er heel sterk gehint op het bestaan van Kingdom Hearts 4 tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van de franchise vandaag. Na het besloten evenement heeft Square Enix vandaag gelukkig ook op officiële kanalen een video gepost met een aantal nieuwe aankondigingen, waaronder Kingdom Hearts 4.

Voor een releasedatum lijkt het nog iets te vroeg te zijn, maar de trailer geeft al wel een idee van wat we kunnen verwachten van het volgende deel in de populaire franchise. In de trailer zien we Sora in Quadratum, de ‘onrealiteit’. In Quadratum wordt hij begroet door Strelitzia, het karakter dat we voorheen alleen zagen in de smartphone game Kingdom Hearts Union χ[Cross].

De wereld van Quadratum lijkt veel weg te hebben van onze eigen moderne wereld, en is duidelijk gebaseerd op hedendaags Tokyo. Ook hier zijn de Heartless weer van de partij, zo zien we een gigantische Darkside Heartless die ondermeer auto’s de lucht in slingert. Klinkt als heel veel Final Fantasy en heel weinig Disney, maar wees niet getreurd want helden Donald en Goofy zullen ook weer van de partij zijn.

Je kan de gloednieuwe trailer van Kingdom Hearts 4 hieronder bekijken. De releasedatum is nog niet bekend, evenals de platformen waarop de game uitkomt, maar de viering van het 20-jarig jubileum is pas net begonnen dus we kunnen vast meer nieuws verwachten dit jaar.