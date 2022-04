Afgelopen week werd Kingdom Hearts IV aangekondigd, wat een mooi hoogtepunt was voor een belangrijk moment rond de franchise. De aankondigingstrailer was echter toch wel heel wat anders dan wat de fans verwacht hadden. De wereld van Kingdom Hearts IV lijkt namelijk erg op de ‘echte’ wereld. Het viel snel op dat het stadsdeel Shibuya in Tokio veel gelijkenissen heeft met Quadratum – de wereld van Kingdom Hearts IV.

Toch wilde Nomura tijdens een interview met Famitsu ons op het hart drukken dat Quadratum niet zoals de echte wereld behoort te zijn, maar dat het meer als een ‘nawereld’ gezien moet worden en dus een alternatieve werkelijkheid moet voorstellen. Als Sora wakker wordt in deze alternatieve realiteit, zal het door hem ook gezien worden als een onderwereld. Degene die in Quadratum wonen, zien echter de versie die Sora ziet als werkelijkheid, als het parallelle universum. Dit contrast wordt tijdens de game ook steeds duidelijk gemaakt en zal daarom ook als een thema in de game gelden.

Dat is ook de reden dat Sora er zo realistisch uitziet in deze scène, aangezien dit de manier is waarop Quadratum werkt. Lukt het hem echter om terug te keren naar de versie van de wereld waarin Goofy en Donald op zoek zijn naar hem, dan zal ook zijn uiterlijk veranderen.

Tijdens de aankondiging van Kingdom Hearts 4 werd helaas nog niet aangegeven op welke consoles de game zal uitkomen. Een releasedatum bleef ook nog uit.