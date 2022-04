Afgelopen weekend vierde Square Enix het 20-jarig jubileum van de Kingdom Hearts-serie en dit gebeurde onder meer met de aankondiging van Kingdom Hearts IV. De onthulling ging gepaard met een eerste trailer waarin wat beelden van de game worden getoond. Speurneuzen hebben ontdekt dat er mogelijk al een leuke hint in de trailer verstopt zit.

In een shot wordt namelijk gehint naar een Star Wars-wereld voor Kingdom Hearts IV, zo denken diverse mensen. Hoewel het niet heel erg duidelijk te zien is, lijkt het erop dat er in het shot de voet van een AT-ST uit de Star Wars-serie te zien is. De bosomgeving die in het fragment te zien is, zou ook heel goed de Endor-planeet uit Star Wars kunnen zijn.

Het zou natuurlijk heel goed kunnen dat Star Wars wordt verwerkt in Kingdom Hearts IV, aangezien de rechten van Star Wars bij Disney liggen en het dus mogelijk moet zijn om de franchise in Kingdom Hearts te vertegenwoordigen. Het is afwachten of het echt zo gaat zijn, maar het fragment uit de trailer (check het hieronder) lijkt toch echt op een leuke een hint van Square Enix.