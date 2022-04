In een preview van een Famitsu interview met Tetsuya Nomura heeft de gameontwikkelaar laten weten dat Reaction Commands terug van weggeweest zijn. Dit heeft het ontwikkelteam besloten naar aanleiding van de schreeuw van fans om de herintroductie van de gameplay mechanic.

Reaction Commands zagen hun introductie in Kingdom Hearts II, en behoorde alleen in dit spel (en heel eventjes in Kingdom Hearts III) tot het arsenaal aan mogelijkheden van spelers. Voor mensen die de Re:Mind DLC hebben gespeeld, zal de terugkeer van Reaction Commands mogelijk niet als een hele grote verrassing komen, in de uitbreiding zagen we namelijk al een aantal finishing moves en Roxas’ ‘Reversal’ wederkeren.

In the video, you can see button icons appear when an enemy punches you, and you can think of it as a kind of reaction command that existed in Kingdom Hearts 2.”