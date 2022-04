De PlayStation Vita heeft een wat jammerlijk leven geleid. Alhoewel het apparaat zeker niet slecht was, heeft het nooit de gewenste populariteit weten te bereiken. Sony beschouwde de Vita dan ook als een gefaald project en stopte in 2019 met de productie van de handheld. Voormalige PlayStation-baas Jack Tretton reflecteerde in een interview met Axios op hoe het nu zo is fout gelopen.

Volgens hem zijn er veel technologieën, waaronder de Vita, die gewoon niet de benodigde (financiële) ondersteuning kregen en te snel werden ‘weggegooid’ om plaats te maken voor iets anders.

“There were certainly technologies that I thought were good but just didn’t have the level of support they needed. So, you come up with new technology to introduce to the industry and the consumers. But do you have the marketing budget to really drive the message? Do you have the developer support dollars to incent them to develop games to support this initiative? And sometimes you would birth technology and hope that it caught on.”

Sony vond echter de PS Vita geen slecht apparaat, maar het gevoel speelde dat de handheld gewoonweg te laat op de markt kwam. Mobiele apparaten, die niet specifiek gericht waren op gamen, namen de wereld over en er was geen plaats meer voor de PS Vita in die wereld. Hierdoor is deze nooit echt populair geworden bij het grote publiek.

“Now that I don’t work there anymore, I think internally it was: ‘This is a great machine, it’s just too late.’ The world has shifted to portable devices that aren’t dedicated gaming machines. And I think PSP was incredibly successful. I loved what it did, and I thought it brought a console-like experience and brought genres to an older gamer that typically didn’t have console-like games to play on a portable platform.

But Vita was a nice machine at a time when very few people felt they needed a dedicated portable device.”