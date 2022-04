De Amerikaanse studio Certain Affinity kwam eerder dit jaar al even in de belangstelling, toen de eerste geruchten over ‘Project Suerte’ opdoken. Het zou hier gaan om een game in de stijl van Monster Hunter en dit om meer variatie in de Xbox Game Pass line-up te steken. Dit is nog steeds niet officieel bevestigd, maar een nieuwe vacature lijkt dit gerucht te versterken.

Zoals werd opgemerkt op Twitter zoekt Certain Affinity momenteel naar een Senior Graphics Engineer die ervaring heeft met AAA-games én bekend is met het ontwikkelen van games op Xbox-consoles. De game zou bovendien gepubliceerd worden door Xbox Game Studios dus de kans is extreem groot dat Microsoft binnenkort een nieuwe exclusive zal aankondigen. Volgens geruchten zou de game officieel uit de doeken worden gedaan in 2023, maar momenteel nemen we nog even onze korrel zout erbij.