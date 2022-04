Valves Steam Deck zit nu in de tweede maand na de release en heeft al een aantal updates achter de rug om de kwaliteit en compatibiliteit nog beter te maken. Zo ontving het al snel een update om stickdrift tegen te gaan en publiceerden de makers de CAD bestanden, zodat handige Harry’s zelf accessoires konden maken.

Natuurlijk kun je in principe “alles” in een vrij brede zin van het woord met de Steam Deck, aangezien het SteamOS erg veelzijdig is. Je kunt er van alles op installeren, emuleren, streamen en meer. Maar of het ook zo goed werkt… dat is een tweede vraag. Gelukkig zijn er momenteel testen aan de gang om zoveel mogelijk Steam games uit je bibliotheek te verifiëren en/of als speelbaar te markeren.

Op dit moment is dat al bij meer dan 2000 games het geval. Is de game die je wilt spelen ‘Verified’, dan is de game volledig speelbaar zonder gebreken en compleet met passende buttonmapping. Zie je echter dat de game in kwestie er enkel als ‘Playable’ op staat, dan wil dat zeggen dat er zich mogelijk problemen kunnen voordoen bij het afspelen.

Wil je specifiek bekijken welke games uit jouw bibliotheek al zo’n dergelijke status hebben ontvangen? Check dat dan hier.