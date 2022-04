Embracer Group – het moederbedrijf van Deep Silver, Saber Interactive, THQ Nordic en vele anderen – heeft sinds het begin van 2020 maar liefst 8,1 miljard dollar uitgegeven aan een totaal van 62 overnames en het heeft laten weten dat het hier niet bij zal blijven. Eerder dit jaar zei Embracer Group dat het van plan was om meer dan 25 AAA-games uit te brengen tegen april 2026, verdeeld over al zijn publishing labels en ontwikkelingsstudio’s.

Nu zei CEO Lars Wingefors, in een gesprek met Financial Times, dat er ongeveer evenveel meer overnames gepland zijn voor de komende maanden en jaren. De focus van het bedrijf zou liggen op de free-to-play markt en daarbij zou het vooral bedrijven in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China en Polen willen overnemen. We zijn alvast benieuwd welke verschuivingen er nog zoal zullen plaatsvinden.