Eind februari liet BioWare weten dat ze de eerste stappen hadden gezet betreffende de ontwikkeling van de nieuwe Mass Effect en nu anderhalve maand later hebben ze weer een kleine update gegeven. Het schiet zo te zien behoorlijk op, want ditmaal laat de ontwikkelaar weten dat de game in vroege ontwikkelfase verkeert.

Eind februari was BioWare nog bezig met prototypes van ideeën en systemen, nu is de ontwikkeling echt begonnen. Hierbij stipt de ontwikkelaar gelijk aan dat het nog wel even zal duren voordat ze er wat over kunnen vertellen, maar tegelijkertijd kunnen ze niet op dat moment wachten.

Buiten het werk aan de nieuwe Mass Effect is de ontwikkelaar momenteel ook volop bezig met de nieuwe Dragon Age en ze blijven bezig met Star Wars: The Old Republic.

“There’s also the next game in the Mass Effect universe, which is now early in development. It’s going to be a while before we can talk about it in more detail, but we can’t wait to show you what we’re working on!”