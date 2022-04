Cyberpunk 2077 heeft sinds de release veel aandacht gehad van CD Projekt RED, maar dat in een herstellende zin. Zo is de ontwikkelaar volop bezig geweest om alle technische issues uit de game te halen, waardoor de titel vandaag de dag nu goed te spelen valt. Ook op current-gen systemen, gezien de update daarvoor inmiddels ook beschikbaar is.

Voor de release beloofde de ontwikkelaar echter al extra content, maar dat is natuurlijk op de lange baan geschoven. Het zal ook nog wel even duren voordat we de extra content zullen ontvangen, want CD Projekt RED heeft laten weten dat de eerste grote uitbreiding niet voor 2023 verschijnt.

Spelers zullen dus nog behoorlijk wat geduld moeten opbrengen. Het goede nieuws is wel dat de ontwikkelaar nog dit jaar de eerste details over deze uitbreiding zal delen en men kon al kwijt dat deze een nieuwe verhaallijn zal bevatten.